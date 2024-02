Copa do Brasil: CBF divulga tabela dos confrontos da primeira fase; confira

A CBF divulgou na noite desta sexta-feira a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil de 2024. Segundo a Gazeta Esportiva, diversos clubes das Séries A e B do Brasileiro entram em campo entre os dias 20 e 29 de fevereiro, com 40 confrontos a serem realizados.

A competição terá início no dia 20 deste mês, com três partidas a serem disputadas na abertura. Os embates dessa fase foram sorteados em evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, no último dia 30 de janeiro.

Os duelos serão disputados em jogo único, com o clube mandante sendo o que estiver em posição inferior no Ranking Nacional de Clubes (RNC) em relação ao adversário. Em caso de empate, a equipe visitante avança no torneio.

Grandes clubes do Brasil entram na competição já nesta primeira fase. O Corinthians, por exemplo, é um deles. O Timão visitará o Cianorte no dia 22 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas (de Brasília). A partida será realizada no estádio Willie Davids, em Maringá (PR). No mesmo dia e horário, o Coritiba visita o Águia de Marabá-PA.

Caso avance para a próxima fase da Copa do Brasil, o Alvinegro paulista terá pela frente o vencedor do embate entre Olaria-RJ e São Bernardo. A última vez em que o Corinthians levantou a taça foi em 2009, quando ainda era comandado por Mano Menezes.

Outros clubes, como o Cruzeiro, jogam antes do Timão. No dia 21/02 (quarta-feira), a Raposa duela com o Sousa-PB, às 19h15. No mesmo dia, o Bahia enfrenta o Moto Club-MA, às 20h. Já o Atlético-GO pega o União Rondonópolis (MT), enquanto o Cuiabá visita o Real Noroeste-ES – ambos os jogos serão às 21h30.

Na outra semana de disputas, Vasco, Internacional e Fortaleza entram em campo. O Cruzmaltino joga contra o Marcílio Dias, no dia 27/02 (uma terça-feira), às 21h30. Enquanto isso, o Colorado visita o ASA-AL às 20h do dia 28 (quarta-feira). Por fim, o Leão do Pici duela com o Fluminense-PI na quinta-feira (29), também a partir das 20h.

Confira datas, horários (de Brasília) e locais dos principais jogos da 1ª fase da Copa do Brasil:

21 de fevereiro, quarta-feira

Sousa-PB x Cruzeiro – 19h15, com estádio a definir

Moto Club-MA x Bahia – 20h, no estádio Nhozinho Santos, no Maranhão

União Rondonópolis-MT x Atlético-GO – 21h30, no estádio Luthero Lopes, no Mato Grosso

Real Noroeste-ES x Cuiabá – 21h30, com estádio a definir

22 de fevereiro, quinta-feira

Águia de Marabá-PA x Coritiba – 20h, no estádio Zinho de Oliveira, no Pará

Cianorte-PR x Corinthians – 20h, no estádio Willie Davids, no Paraná

27 de fevereiro, terça-feira

Marcílio Dias-SC x Vasco – 21h30, no estádio Hercílio Luz, em Santa Catarina

Iguatu-CE x Juventude – 20h, no estádio Morenão, no Ceará

28 de fevereiro, quarta-feira

Maringá-PR x América-MG – 19h15, no estádio Willie Davids, no Paraná

ASA-AL x Internacional – 20 horas, com estádio a definir

Trem-AP x Sport – 21h30, com estádio a definir

Operário V.G.-MT x Criciúma – 21h30, com local a definir

29 de fevereiro, quinta-feira