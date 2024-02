Capivara Blasé comemora seus 10 anos com bando na rua no domingo e segunda-feira

Chegou a hora da Esplanada ferroviária presenciar o aniversário de anos do bloco Capivara Blasé, após três esquentas, o bloco vai pra rua nos dias 10 e 11, domingo e segunda-feira de carnaval, a expectativa é que mais de 50 mil pessoas estejam no Capivara festejando uma década de folia.

O Capivara Blasé foi fundado em fevereiro de 2014 pela Urgente Companhia, uma companhia de teatro composta por atores e produtores culturais. O bloco ocupa as ruas da região da Esplanada Ferroviária sempre no domingo e na segunda-feira de carnaval. Em 2023, o Capivara teve um público de 100 mil pessoas, em 2024, a organização espera cerca de 120 mil “capivaras no bando”, como chamam carinhosamente os foliões do bloco.

Para o fundador do Bloco Vitor Samudio, “Esse ano tudo será especial, os esquentas com mais de mil pessoas por noite e agora com o bloco na rua, serão vários momentos de comemoração desses 10 anos do bando de Capivaras na rua, nosso público fiel já está elaborando fantasias e coreografias pra esse aniversário, que estamos na espera desde o enterro dos ossos de 2023, vem capivarear com a gente”.

Capivarinhas

No domingo (11/02) e segunda-feira (12/02) o bloco das crianças Capivarinha Blasé entra na folia das 15h às 18h, na Esplanada Ferroviária. “Teremos carnaval de rua com espaço exclusivo para as capivarinhas, com banda de marchinhas, fraldário, banheiro exclusivo, pintura facial e confete de carnaval”, explicou a produtora do bloco, Angela Montealvão. A entrada é gratuita.