Leclerc recebe punição e perderá 10 posições na Arábia Saudita

O piloto monegasco Charles Leclerc sofreu uma penalização pela troca do controle eletrônico de sua Ferrari após a quebra de motor sofrida no Bahrein, há duas semanas, e perderá 10 posições no grid de largada do Grande Prêmio (GP) da Arábia Saudita, marcado para o próximo domingo (19).

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (15) no site oficial da Fórmula 1, lembrando que a escuderia italiana já havia substituído o Energy Store e o controle eletrônico no motor de Leclerc antes do GP do Bahrein.

A segunda substituição leva inevitavelmente a uma penalidade, a ser definida com base na entidade, porque o regulamento prevê a substituição de apenas duas unidades de controle para toda a temporada.

De acordo com o chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, a escuderia teve “dois problemas no domingo”. “O primeiro foi de manhã, quando ligamos o carro, e o segundo foi na corrida. Infelizmente nos dois casos foi a unidade de controle. É algo que nunca lidamos no passado. Espero que esteja resolvido, mas infelizmente teremos que aceitar a punição em Jeddah”, concluiu.

Da AnsaFlash