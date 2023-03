Pão de Açúcar abre 11 vagas de emprego em Campo Grande

Seleção de candidatos a vagas de operador de supermercado vai até 20 de março

O Pão de Açúcar está com inscrições abertas para o processo seletivo de novos colaboradores que irão atuar nas lojas da rede em Campo Grande (MS). São 11 vagas disponíveis para a função de operador de supermercado.

A remuneração pode variar entre R$ 1.369,00 e 1.661,28, e são oferecidos benefícios como assistência médica, plano odontológico, vale refeição e vale transporte. Para se candidatar, é preciso ter concluído o Ensino Médio.

Os currículos devem ser enviados para os e-mails gabrielle.atanazio@gpabr.com e carlita.caetano@gpabr.com até o dia 20 de março.

Sobre o Pão de Açúcar

Com lojas distribuídas em 13 estados do Brasil, o Pão de Açúcar oferece soluções eficientes e inovadoras para deixar a compra de seus consumidores mais fácil, prática e gostosa. Focada no segmento premium de varejo alimentar, a marca é parte do GPA, maior grupo varejista alimentar da América Latina. O Pão de Açúcar é pioneiro em inciativas sustentáveis dentro do segmento supermercadista brasileiro e no lançamento de um programa de fidelidade, o Pão de Açúcar Mais, hoje com mais de 8 milhões de cadastrados. A marca está presente em supermercados, lojas de vizinhança (Minuto Pão de Açúcar), e-commerce (www.paodeacucar.com) e por meio de seu aplicativo – gratuito e disponível nas lojas App Store e Google Play.