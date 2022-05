Jogos Escolares da Juventude de MS estreiam novo formato nas modalidades coletivas

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2022 começam nesta terça-feira (17), com disputas nas modalidades basquetebol e futsal, para estudantes-atletas na faixa etária de 15 a 17 anos. E com uma novidade: diferente de edições anteriores, as equipes são seleções municipais, substituindo a representação por escolas. O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Esta primeira etapa da maior competição escolar sul-mato-grossense ocorre em Campo Grande, e vai até 23 de maio, com número recorde de participantes: são 1.068 atletas, de 58 municípios. Ao todo, aproximadamente 1,5 mil pessoas estão envolvidas, somando-se técnicos, equipe médica, organizadores e dirigentes.

A participação dos municípios nesta edição será por seleções, isto é, equipe formada por estudantes-atletas representantes de várias instituições de ensino públicas e/ou privadas. Assim, o formato alinha-se à etapa nacional, os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Em 2022, o evento terá Aracaju (SE) como cidade-sede, entre 1º e 18 de setembro.

Neste ano, as equipes estão divididas em divisões, tanto no basquetebol, quanto no futsal, e buscam classificação à Copa dos Campeões. O torneio à parte reunirá, em cada modalidade, entre 29 de junho a 3 de julho, os oito melhores municípios desta primeira fase dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2022.

Segundo o gerente de Esportes de Alto Rendimento da Fundesporte, Leandro da Fonseca, o novo formato auxilia a organização dos times competidores. “No futsal masculino, por exemplo, são 58 times participantes. Não teríamos como colocar todos em um só grupo, por conta da duração dos jogos. Da maneira como organizamos, separamos em grupos e divisões, e todas as equipes terão oportunidade de jogar a Copa dos Campeões”.

Além das competições, os estudantes-atletas terão oportunidade de participar de atividades culturais e sociais no Centro de Convivência. Uma das ações é a campanha do agasalho. “Pensamos nessas ações para incentivar a solidariedade e a interação de nossos estudantes. Desta forma, eles levarão as lições aprendidas de volta para seus municípios”, explica a gestora da Gerência-Geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas e de Lazer (Gedel).

O início dos Jogos Escolares da Juventude MS 2022 será marcado pela cerimônia de abertura, que ocorrerá nesta terça-feira (17), às 19h30, no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, na capital. O evento é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).