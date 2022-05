Prefeitura lança campanha: “É tempo de aquecer”e inicia distribuição hoje

Campanha irá recolher roupas, cobertores e outros itens para população em situação de vulnerabilidade

“É tempo de aquecer”. Esse é o slogan da campanha Inverno Solidário de iniciativa da Prefeitura Municipal de Dourados, através da Agehab (Agência Municipal de Habitação), Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social) e Semds (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico).

Neste ano a ação começa com um ponto de arrecadação na 56ª edição da Expoagro, no espaço do Gabinete Itinerante, a partir desta segunda-feira (16). “Ficamos muito satisfeitos com a quantidade de peças arrecadas em 2021 e tenho certeza que esse ano a campanha também fará a diferença”, disse o prefeito, Alan Guedes.

“Assim como no ano passado esperamos que a sociedade civil organizada e empresários da região abracem a campanha. O apoio deles foi fundamental para o sucesso de 2021, onde arrecadamos mais de 2 toneladas de agasalhos e cobertores. Esse ano estamos dando start com o início da feira agropecuária, mas na próxima semana já vamos divulgar a lista de todos os pontos de coleta pela cidade”, explicou o diretor-presidente da Agehab, Diego Zanoni.

Nas próximas semanas as temperaturas devem cair em Dourados e região e o objetivo é organizar as doações para pessoas em situações de vulnerabilidade, com distribuição em diferentes dias. “Vamos organizar com cada Cras (Centro de Referência de Assistência Social) para que possamos fazer as entregas às famílias que mais precisam, e claro, abertos para receber esses itens de inverno. É muito gratificante ver que, mesmo nos bairros mais carentes, sempre há famílias ajudando, compartilhando calor em forma de doação”, pontuou a secretária da Semas, Ediana Mariza Bach.

Qualquer pessoa poderá doar peças de frio como toucas, luvas, blusas, jaquetas, cachecóis, calças, calçados e cobertores. As peças quentinhas que estão no armário em boas condições e não são mais usadas podem ter um destino feliz e levar conforto para as pessoas que precisam.

Quem quiser participar da campanha pode entrar em contato com o WhatsApp (67) 3411-7720.

Noites Frias



Além da arrecadação do Inverno Solidário, nesta segunda-feira o projeto Noites Frias, uma parceria da Semas com a Guarda Municipal, fará a distribuição de cobertores durante a noite para pessoas em situação de rua.

“As equipes estarão à disposição. Quem encontrar pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas, pode entrar em contato com o 199 e 153 que vamos até o local”, informou a comandante Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento.