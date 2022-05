Defesa Civil de Dourados cria ação emergencial para doação de agasalhos nesta semana

Os pontos de arrecadação estão no Parque do Lago e na Expoagro

Com a chegada de uma nova frente fria e as baixas temperaturas, a Prefeitura de Dourados, através da Defesa Civil, fará uma ação emergencial para arrecadação e distribuição de agasalhos e cobertores durante esta semana.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a massa intensa de ar frio avança nesta segunda-feira (16), e a partir de amanhã as temperaturas diminuem bruscamente. A previsão para quarta-feira é mínima de 6°C e máxima de 17°.

Para aquecer pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, os agentes farão arrecadação e distribuição dos itens de frio. “A exemplo do que foi feito ano passado, esse ano nós mantemos a ação e contamos com a ajuda de toda sociedade. Quem tiver um item para doar pode deixar na sede da Defesa Civil, no Parque do Lago, das 7h às 13h, ou na Expoagro, no nosso posto ou no Gabinete Itinerante da Prefeitura”, explicou o coordenador Rodrigo Vitorino da Cruz.