Funtrab/MS disponibiliza 2,8 mil vagas de emprego em diferentes cidades do Estado

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul) disponibiliza 2,8 mil vagas de emprego em diferentes cidades do Estado, em setores como serviço, comércio, construção civil, entre outros. Este elo importante com o empregador é realizado pela instituição.

Em Campo Grande são 1.212 vagas de emprego, entre elas aparecem as opções de vendedor pracista (51), pedreiro (51), vigilante (50), servente de obras (45), vendedor interno (42) e consultor de vendas (42). As oportunidades seguem por diferentes setores.

Na maior cidade do interior, em Dourados, são mais 91 oportunidades de ingressar no mercado de trabalho. Se destacam as opções para auxiliar de produção (25), operador de processo de produção (20), assim como trabalhadores da cultura de maçã (7), motorista de ônibus urbano (4), auxiliar de limpeza (3) e ajudante de serralheiro (3).

Os interessados podem ir presencialmente às unidades da Funtrab da sua cidade ou também têm a opção de acessar as vagas pelo aplicativo da instituição, que é o “MS Contrata + para Trabalhadores”, onde consegue consultar as oportunidades e até agendar a entrevista. (Confira a lista completa de vagas)