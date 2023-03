Palmeiras fica no empate com o Guarani mas garante a melhor campanha do Paulistão

O Palmeiras teve atuação sem brilho na tarde deste domingo e ficou no empate em 0 a 0 com o Guarani, em duelo válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Segundo a Gazeta Esportiva, apesar do desempenho, o resultado foi suficiente para o Verdão garantir a liderança do Grupo D e da classificação geral do estadual.

Com 28 pontos, o time de Abel Ferreira só garantiu o topo da tabela porque o São Bernardo acabou derrotado pelo Água Santa. Assim, o Bernô ficou em segundo lugar com 26 pontos. Já o Guarani encerra a sua campanha com 14 pontos no quarto lugar do Grupo B, livre do rebaixamento e sem vaga no mata-mata.

Dessa forma, o Palmeiras encara o São Bernardo nas quartas de final do estadual. Como é o dono da melhor campanha da competição, o Verdão tem o mando de campo e decidirá o jogo único no Allianz Parque.

O jogo

Os primeiros minutos foram de jogo aberto em Campinas, com as duas equipes buscando sair na frente no placar. O que atrapalhou ambas foi a falta de pontaria e o último passe na conclusão das jogadas.

Ainda aos cinco minutos, o Palmeiras chegou a carimbar a trave com Rony, mas a arbitragem já assinalava impedimento do atacante. A partida seguiu aberta, mas com poucas oportunidades de maior perigo para os dois goleiros.

O Palmeiras só conseguiu ameaçar o arqueiro adversário depois da parada técnica para hidratação. Aos 32 minutos, Dudu recebeu pelo lado direito, fintou a marcação e bateu com veneno da entrada da área, obrigando Tony a fazer importante defesa para impedir o que seria o gol palmeirense.

Pouco depois, aos 35, o Guarani respondeu colocando Weverton para trabalhar na finalização de Bruno José. Contudo, a arbitragem assinalou impedimento do atacante bugrino e já paralisou o lance em seguida.

Já na reta final da primeira etapa, o Verdão ainda teve boas oportunidade para descer ao vestiário com vantagem no placar. Aos 41, Raphael Veiga descolou um lançamento na medida para Gabriel Menino, que apareceu nas costas da zaga e cabeceou, mas não direcionou da melhor forma e mandou para fora. Já aos 48, Dudu tentou o cabeceio após o lançamento de Marcos Rocha, mas o goleiro Tony fez boa defesa.

Segundo tempo

Para a segunda etapa, Abel Ferreira voltou a acionar Endrick na vaga de Giovani, que fez um primeiro tempo apagado. Quando a bola rolou, porém, as boas chances para os dois lados foram raras nos minutos iniciais.

Assim, o Palmeiras só voltou a chegar com perigo aos 17 minutos. Raphael Veiga fez ótima jogada individual na entrada da área e finalizou rasteiro, mas o goleiro Tony caiu para fazer a defesa. Pouco depois, aos 20, o meia teve outra grande chance, ao receber um bom passe de Gustavo Gómez dentro da área, mas finalizou para fora, mesmo sem marcação.

Com o forte calor em Campinas, Abel Ferreira fez novas substituições para ganhar fôlego novo e preservar os pendurados Dudu e Gabriel Menino. O Verdão teve uma nova chance aos 35 minutos, quando Fabinho finalizou de frente para o gol, mas a bola bateu na zaga.

Já na reta final do jogo, aos 42 minutos, em contra-ataque rápido, Rony recebeu bom passe de Jailson em profundidade, invadiu a área e finalizou com perigo, mas mandou para fora. Nos acréscimos, o Palmeiras seguiu em busca do gol da vitória, mas pecou na pontaria, e a partida acabou empatada sem gols.

Ficha Técnica

Guarani 0 x 0 Palmeiras

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, SP

Data: 05 de março de 2023, domingo

Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartões amarelos: Bruno José (Guarani); Piquerez, Zé Rafael (Palmeiras)

GUARANI: Tony; Ivan Alvariño, Lucão, Alan Santos e Jamerson; Wenderson (Leandro Vilela), Richard Ríos (Matheus Barbosa) e Giovanni Augusto; Bruninho (Isaque), Bruno José (Rafael) e Jenison (Nicolas Careca).

Técnico: Moisés Moura (interino)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Mayke); Zé Rafael (Jailson), Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga; Dudu (Bruno Tabata), Giovani (Endrick) e Rony.

Técnico: Abel Ferreira