Footstats: Estatísticas colocam Weverton como o melhor jogador do Paulistão

Um bom time começa por um grande goleiro. Esse ditado pode ser aplicado ao Palmeiras. Após um grande Derby nesta quinta-feira, no qual fez grandes defesas e foi um dos melhores jogadores em campo, Weverton foi bastante elogiado. Segundo a Gazeta Esportiva, o goleiro do Palmeiras é, estatisticamente, o melhor jogador do Paulistão, segundo dados do Footstats.

Ao todo são 27 defesas – sendo seis delas difíceis -, 100% de acerto nos passes e apenas três gols sofridos em oitos jogos disputados. O resultado é um Palmeiras invicto e líder na classificação geral do campeonato, com 21 pontos.

Weverton chegou ao Verdão em 2018 e, desde então, disputou 255 partidas e se tornou um dos melhores goleiros do país, chegando a disputar até uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Além disso, acumulou diversos títulos para o currículo, incluindo duas Libertadores, uma Copa do Brasil e dois Brasileiros.