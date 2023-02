Sisu 2023: UEMS oferece 68 vagas para três graduações em Ponta Porã

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Ponta Porã, oferta 68 vagas em três graduações por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023, utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022. As oportunidades são para os cursos de Bacharelado em Administração (24), Ciências Contábeis (20) e Ciências Econômicas (24).

As inscrições ocorrem de 16 a 24 de fevereiro pelo endereço eletrônico: https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

A UEMS ofertará pelo Sisu o total de 1.264 vagas em 64 cursos. Serão 708 vagas por ampla concorrência e 556 vagas para ações afirmativas. Somente poderão concorrer as vagas para os regimes de cotas para negros (pretos e pardos) e indígenas candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.

O Sisu reúne em um sistema eletrônico gerido pelo MEC as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

O Sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos, eles são selecionados por ordem de maior classificação, em cada uma das duas edições anuais do Sisu.

Cronograma:

– Período de Inscrições: 16 de fevereiro a 24 de fevereiro

– Resultado da Chamada Regular: 28 de fevereiro

– Manifestação da Lista de Espera: 28 de fevereiro a 08 de março

– Matrícula da Chamada Regular: 2 de março a 08 de março

– Convocação da Lista de Espera: a partir de 13 de março

Saiba mais em: http://www.uems.br/ingresso/sisu

Sobre os cursos

O administrador é um profissional dinâmico e pode atuar em, praticamente, todas as áreas de organizações dos mais variados tipos como: agronegócios, gestão de pessoas, marketing, finanças, comércio, indústrias, tecnologia da informação, produção e operações, logística, gestão de processos, docente em instituições de ensino superior, atuar como pesquisador, dentre outros, em empresas públicas (área que mais disponibiliza vagas em concursos públicos) ou privadas, tanto locais, como no exterior, devido à globalização que eliminou fronteiras.

O profissional formado em Ciências Contábeis pode trabalhar na geração e interpretação de informações financeiras e patrimoniais relevantes à gestão, qualquer que seja o setor de atuação da organização. Assim, estará habilitado a atuar como professor, auditor, perito contábil, controler, parecerista, assessor, consultor empresarial, contador público ou de organizações privadas, entre outras atividades que dependam de conhecimentos na área financeira e patrimonial.

O bacharel em Economia (economista) é um profissional capacitado a compreender e atuar sobre os fenômenos nacionais e internacionais, identificando oportunidades e riscos, atuando na orientação e planejamento das ações de atores públicos e privados.

Sistemas de Ingresso

Para o Sisu 2023, em cumprimento ao disposto na Resolução CEPE-UEMS Nº 2.474, de 30 de agosto de 2022, a ocupação das vagas oferecidas para cada curso será por meio dos sistemas de ingresso:

I – por Acesso Universal (Ampla Concorrência); e

II – por Reserva de Vagas, sendo:

a) 20% para candidatos ao regime de cotas para Negros(pretos e pardos) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola (s) pública(s); b) 10% para candidatos ao regime de cotas para Indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola (s) pública(s); c) 10% para candidatos ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul; d) 5% para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

O candidato deverá, obrigatoriamente, optar pela vaga à qual deseja concorrer e certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer às vagas reservadas em decorrência das Leis: Lei nº 5.541, de 15 de julho de 2020; Lei nº 2.589, de 2002; Lei nº 2.589, de 26 de dezembro de 2002; Lei nº 2.605, de 6 de janeiro de 2003; ou da Resolução CEPE-UEMS nº 2.423, de 30 de agosto de 2022.