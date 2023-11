Fiems debate parcerias com a Justiça Federal para ações sociais em 2024

O chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, esteve reunido, nesta terça-feira (21/11), com a juíza federal diretora do Foro da Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul, Monique Marchioli Leite, e a supervisora da Seção de Projetos Especiais, Ana Priscila Moraes Sandim, para debater parcerias em ações sociais em terras indígenas de Mato Grosso do Sul em 2024.

Na ocasião, Del Casale discorreu sobre o histórico da Fiems, por meio do Senai, do Sesi e parceiros, em iniciativas de cunho social. “Nós últimos anos, passamos das 150 mil pessoas atendidas no Estado com o Ação Cidadania”, exemplificou.

Entre os serviços mais populares do Ação estão parcerias para a emissão de documentos. O registro é justamente um dos grandes desafios entre os indígenas, público alvo das ações do judiciário para o próximo ano. “Chegamos a atender jovens de 16 anos sem qualquer documentação”, relatou a juíza.

A Fiems se colocou à disposição para firmar parceria para os próximos anos na oferta dos mais diversos produtos, incluindo qualificação profissional.