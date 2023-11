Comboio de sete veículos com mais de meio milhão de reais em produtos ilegais é interceptado pelo DOF

Nove pessoas foram presas em flagrante

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta terça-feira (21), na MS-462, em Maracaju, mais de R$ 600 mil em materiais de contrabando e descaminho que eram transportados em sete veículos. Nove pessoas foram presas em flagrante.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando deram ordem de parada aos veículos que seguiam juntos, em alta velocidade.

Após serem interceptados, foram encontrados com responsáveis diversos pacotes de cigarros, pneus, eletrônicos, essência de narguilé, roupas, brinquedos entre outros produtos de origem estrangeira.

Segundo os autores, os veículos foram carregados em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e tinham como destino final as cidades de Nova Alvorada do Sul e Campo Grande.

Os detidos e os produtos apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 602 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.