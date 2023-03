Explosão em cooperativa na BR 463 entre Dourados e Ponta Porã deixa trabalhadores feridos

Uma explosão ocorrida no final da manhã desta segunda-feira na unidade da Coamo, na BR 463, proximidades do Posto Guaíba, em Ponta Porã, deixou pelo menos quatro pessoas feridas sendo três em estado grave. As causas da explosão ainda não foram determinadas.

Segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Dourados, os feridos foram transportados por veículos particulares e interceptados pelas ambulâncias do SAMU na BR 463 na “Matinha”, já em Dourados.

Os feridos mais graves precisaram ser entubados e seriam levados para o Hospital da Vida, mas foram informados que o local estava lotado.

Com isso os socorristas foram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde estão internados na Ala Vermelha. Os nomes e o estado de saúde das vítimas não foram informados.

A Coamo ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. No entanto, a investigação já está em andamento, e mais informações, assim que estiverem disponíveis, serão divulgadas.