Prefeitura de Dourados e Simted se reúnem em busca de valorização da categoria

Encontro desta segunda-feira foi o primeiro entre as partes e devem se repetir em uma semana

A Prefeitura de Dourados e o Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação) retomaram, nesta segunda-feira (13), as reuniões para discutir a recomposição salarial e outras demandas dos servidores da Educação. No encontro, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Wellington Henrique Rocha de Lima, e o secretário de Fazenda, Rafael Sabino, receberam o presidente da entidade, Thiago Coelho, e membros da Comissão de Negociação, com representantes da direção, magistério, administrativo e educação indígena.

Na pauta dos servidores da Educação, retomou-se os pleitos de recomposição do piso nacional, diante do reajuste implementado em 2023, e adequações dos trabalhadores do setor administrativo, entre outras. “São pautas que são apresentadas desde 2021 e retomar outras que são caras para os educadores. A mais urgente é a recomposição do piso nacional, com data retroativa para janeiro e planejando a retomada do piso para 20 horas”, disse Thiago Coelho.

Segundo o dirigente sindical, a categoria tem ciência de que esse último pedido precisa de negociação e tempo. “Não estamos cobrando da Gestão um índice único, mas um exercício de parcelar a construção do piso para 20 horas até 2028”, explica.

De acordo com o secretário de Governo, esse encontro destaca o alinhamento e retorno de um trabalho conjunto entre os servidores e a Administração Municipal. “Essa é uma primeira reunião para alinharmos as demandas da categoria. A Administração tem interesse em atendê-las, ao máximo, de acordo com as possibilidades do Município e para isso precisamos analisar o impacto de cada item antes de um retorno para seguirmos qualquer negociação”, disse Wellington Rocha.

Segundo ele, a Gestão vai apresentar uma comissão nos próximos dias para analisar as propostas e verificar viabilidade, buscando encontrar um denominador comum o mais rápido possível.

Como forma de manter o compromisso e o diálogo contínuo para valorização do magistério, as comissões de negociação do Simted e da Prefeitura voltam a se reunir na próxima segunda-feira (20).