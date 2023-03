Rogerio Yuri cobra ações de prevenção à dengue e outras arboviroses

Diante do fim do período de chuvas intensas e de reclamações frequentes da população nos postos de saúde da cidade, o vereador Rogerio Yuri (PSDB) solicita ações preventivas no combate às arboviroses (dengue, zika, chikungunya e febre amarela). A indicação foi feita na sessão ordinária da semana anterior da Câmara Municipal de Dourados.

“Agora é o período de maior incidência de mosquitos e de risco de epidemias”, comenta o vereador ao ressaltar a necessidade de trabalhar preventivamente no município todo, e como citou na tribuna, especialmente no distrito de Itaum, que “há algum tempo não recebe trabalhos preventivos, como visita de agentes, nebulização ou fumacê”. Portanto, Yuri solicita à prefeitura ações imediatas diante dos diagnósticos frequentes de dengue.

O vereador insiste nos benefícios de ações preventivas no que tange a saúde pública, não somente ao bem-estar da população douradense, mas também “ao momento delicado que passa a cidade, com escassez de insumos, medicamentos e profissionais nos postos de saúde, como se constata pela insatisfação e reclamações constantes da população”. Para o parlamentar, “prevenir é e será sempre mais eficiente e barato do que remediar”, diz Yuri, em consonância com pesquisadores e a boa gestão da saúde pública.