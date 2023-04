Edição 2023 do Hacka Day é sucesso e premia ganhares com Honra ao Mérito

A UNIGRAN, através da Aceleradora Inova UNIGRAN, realizou mais uma edição do Hackathon, que, desta vez, trouxe uma proposta diferente, integrado ao Projeto Recém-Ingresso 2023. No dia 18 de maio, durante a OLIGRAN, os acadêmicos vencedores dos ‘Hacka Day’ receberão certificados de Honra ao Mérito.

A diretora da Inova, Simone Nihues, explicou que o Hackathon “é uma imersão na qual se busca encontrar soluções tecnológicas para problemas da comunidade”, sendo que normalmente possui uma duração de três dias, mas no formato ‘Hacka Day’ os acadêmicos tinham apenas 4 horas para resolver o problema.

“Essa proposta mais compacta teve o objetivo de apresentar o evento para os calouros, já que no 2º semestre teremos o evento no formato original”, explicou a diretora. No ‘Hacka Day’ os calouros recebiam um problema, seguindo as características dos cursos participantes no dia, e precisavam apresentar uma solução após quatro horas, porém, neste período eles eram surpreendidos com dinâmicas semelhantes às do ‘Big Brother Brasil’, com provas do Líder, Anjo e o Monstro.

Simone afirmou que o ‘Hacka Day’ teve uma resposta positiva dos estudantes, tendo mais de 1.300 inscrições e participações inéditas de cursos. “Foi a primeira participação do curso de Direito, por exemplo, e fomos surpreendidos com os pitchs apresentados pelos acadêmicos que mostraram que a inovação jurídica beneficia, em especial, o usuário”, comentou.

Os vencedores de cada ‘Hacka Day’ receberão, no dia 18 de maio, um certificado de Honra ao Mérito. A cerimônia acontecerá durante a Oligran, nos períodos matutino e noturno.