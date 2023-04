Proposta do Corinthians balança Mano Menezes, mas Inter faz jogo duro

Mano pediu uma reunião com a direção do Inter para entender sua realidade no clube

Com a negativa de Tite, que não quer treinar clube brasileiro por enquanto, prefere a Europa, o principal alvo para comandar o Corinthians é o técnico Mano Menezes, que está ponderando a possibilidade. Segundo o Lance!., no entanto, o Internacional, clube que o profissional dirige no momento, promete fazer jogo duro para liberá-lo. Inicialmente, o treinador sinalizou o desejo de permanecer no Colorado, mas a insistência corintiana fez ele pensar sobre o assunto.

O técnico pediu uma conversa com a direção do Inter na qual quer entender a sua realidade na equipe gaúcha. Ele preza pelo bom ambiente que construiu no time do Beira-Rio, mas não quer correr riscos de aceitar uma proposta que considera interessante e ver o cargo ameaçado em um futuro próximo. O treinador não é unanimidade entre a torcida do Inter, principalmente após a eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho para o Caxias e ficou próximo de uma pressão ainda maior caso fosse eliminado pelo CSA na Copa do Brasil, na noite da última quinta-feira (27). O Internacional perdeu por 2 a 1 no tempo normal, mas garantiu nos pênaltis a classificação às oitavas de final da competição nacional.

Mano recentemente descartou uma procura do Atlético-MG, mas balança com a possibilidade de voltar a trabalhar em São Paulo e, principalmente, à frente do Corinthians. No Timão ele foi o principal responsável pela reconstrução do clube após a queda para a Série B do Brasileirão, em 2007. Pelo clube alvinegro, ele conquistou a segunda divisão, em 2008, o Paulistão e a Copa do Brasil em 2009. O trabalho dele no Time do Povo o alçou à Seleção Brasileira, tendo assumido o comando da Amarelinha em 2010 e ficando até 2012, quando foi substituído por Luiz Felipe Scolari.

O Corinthians está disposto a pagar a multa rescisória de Mano, que é de R$ 1 milhão. O valor significa dois salários que ele recebe no Colorado – R$ 500 mil por mês. Uma parte é repassada para o auxiliar Sidnei Lobo, que viria com Menezes para o clube alvinegro, caso a proposta seja aceita.