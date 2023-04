Zé Teixeira solicita nomeação de merendeira para atender escola em Dourados

Atuando para promover melhorias no setor da educação de Dourados, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação solicitando a convocação e nomeação de merendeira para atender as necessidades da Escola Estadual Presidente Getúlio Vargas

Teixeira destaca que no quadro de vagas divulgado pelo Governo do Estado não houve menção sobre a designação de merendeira para aquela unidade de ensino, apesar de haver candidato aprovado para a vaga. Atualmente a Escola conta com apenas 2 (dois) servidores efetivos, quando tem direito a 4 (quatro).

“Vale destacar a importância da merendeira para a escola oferecer a seus alunos uma alimentação de qualidade, além de diminuir a carga de trabalho aos servidores, motivos pelo qual pedimos o acolhimento do Governo do Estado ao reivindicado, na destinação e a permanência de mais profissionais para a prestação de serviços na Escola Estadual Presidente Getúlio Vargas, em Dourados”, disse o parlamentar.