Confra no Hub da Startup Sesi Fiems discute jornada da criação de games até o lançamento no mercado

Desenvolvimento de jogos eletrônicos é o tema da terceira edição da Confra no Hub – Startup Sesi Fiems, que será realizada na próxima sexta-feira (10/03) em Campo Grande. O evento gratuito e presencial irá explorar a jornada desde a criação dos games até o lançamento no mercado.

O papo será “Da criação ao mercado – Vai gankar ou vai de base?” e contará com a participação de dois convidados: Bruno Pereira, CEO na Asantee Games, criadora do jogo Magic Rampage; e Flávio Domeniche, analista de negócios do Sebrae/MS, UX/UI designer no Living Lab MS e facilitador no Global Game Jam-MS, além de ser criador do Arena Games.

A Confra no Hub tem como objetivo fomentar o networking entre os empreendedores de Campo Grande e inserir a Startup Sesi Fiems na lista de locais onde a inovação e o espírito empreendedor são pulsantes.

Serviço

Confra no Hub – Startup Sesi Fiems

Quando: 10 de março (sexta-feira), às 18 horas

Onde: Rua Barão do Rio Branco, 2290 – Centro – Campo Grande

Inscrições gratuitas AQUI.

Sobre a Startup Sesi Fiems

É o primeiro hub de inovação aberta da indústria no Brasil. A missão da Startup Sesi Fiems é conectar o ecossistema de inovação à indústria, criando as melhores soluções para o setor e a sociedade. Entre os objetivos, está transformar as indústrias e acelerar startups para estimular o empreendedorismo inovador, aproximando pessoas e negócios com o objetivo de impactar positivamente a economia de Mato Grosso do Sul.