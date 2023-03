Vereadora Kamila Alvarenga propõe criação de cursos para gestantes e volta do Bolsa Atleta

A vereadora Kamila Alvarenga, apresentou na sessão ordinária de 7 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Secretaria Municipal de Saúde, a realização de cursos para as gestantes em todas as Unidades Básicas de Saúde, com equipe multidisciplinar como forma de orientar as futuras mães e pais sobre os cuidados com os recém-nascidos.

A parlamentar justificou o pedido explicando que “a chegada de um bebê gera muitas dúvidas aos pais, principalmente com relação ao parto e aos cuidados. Torna-se importante, além de disponibilizar o pré-natal, fornecer informações que auxiliem os pais nesse importante momento. O curso poderá abordar temas relacionados a gestação (da concepção ao parto); aleitamento materno, cuidados dentários durante a gestação e com o recém-nascido, trabalho de parto e nascimento, aspectos psicológicos, desenvolvimento oral das crianças, como evitar deficiências; vacinação; alimentação saudável, atividade física durante e após a gestação, entre outros assuntos”.

A indicação contendo o pedido foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Saúde, Patrick Derzi.

Bolsa Atleta

Kamila Alvarenga também apresentou indicação, solicitando ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Finanças, Fabrício da Costa Cervieri, a reativação do Programa Bolsa Atleta no Município de Ponta Porã.

Ela argumentou que “no ano de 2009 foi aprovado o Projeto de Lei nº. 3657, de 29 de julho de 2009, que contempla atletas convocados para as seleções estaduais das modalidades esportivas individuais e coletivas pelas respectivas Federações Oficiais do Estado de Mato Grosso do Sul ou entidades esportivas equivalentes. É de suma importância que este Programa seja reativado, pois temos diversos atletas do nosso Município que já estão se destacando nas diversas modalidades, dentre elas: ciclismo, judô, atletismo, futebol, entre outros. Atualmente os esportistas pontaporanenses encontram dificuldades financeiras quando precisam custear despesas com material de treinamento, viagens, alimentação, etc. Daí a necessidade do retorno do Bolsa Atleta”, declarou Kamila Alvarenga, justificando o pedido.