Dia M: Cassems leva exame de prevenção ao câncer de mama para colaboradoras no Dia da Mulher

Neste 8 de março, Dia da Mulher, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) disponibilizou, mais uma vez, exames de mamografia para suas beneficiárias. O programa de prevenção Dia M abre o calendário de ações de conscientização e cuidado à saúde da mulher para o enfrentamento ao câncer de mama.

A diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, reforçou o papel do exame, que é essencial para o diagnóstico e rastreio precoce da doença. “Quando a gente fala de autoexame ele já chega tarde, porque quando você palpa o nódulo já tem mais de 0,5 cm. A mamografia vê calcificações pré-malignas, então a gente chega antes ou no início do processo do câncer”, detalha.

Ela explica que com o diagnóstico precoce uma possível cirurgia é menos mutiladora e tratamento menos agressivo à paciente. A diretora de Assistência à Saúde da Cassems ainda enfatiza a necessidade de mudança de hábitos e cuidado com a saúde como um todo. “Quando a gente fala em prevenção a gente fala em auto cuidado, e prevenção de câncer é sair do sedentarismo, abandonar álcool, abandonar cigarro e manter um peso saudável”, completa.

A beneficiária da Cassems, Karla Fontenelle, foi uma das colaboradoras que aproveitou o Dia M para atualizar seu preventivo. “Passam anos e anos e tem mulher que não faz, mesmo que a gente trabalhe em um Hospital desse porte. A gente cuida da vida dos outros, mas esquece da nossa. A Cassems trazendo o ônibus fica mais fácil, não custa nada e não doeu. É só uma fotinha bem rapidinha”, conta.

O exame realizado hoje pela beneficiária e colaboradora da Cassems, Eliana Rodrigues, foi o primeiro de sua vida. Ela conta que apesar de nunca ter feito uma mamografia antes, sempre cuidou da saúde mantendo em dia o autoexame. “Foi muito bom porque prevenir é a melhor opção para que a gente possa ter saúde e qualidade de vida”, ressalta.

O câncer de mama é o que mais afeta as mulheres no Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2023 a estimativa é de 73 mil novos casos registrados no país e até 2025 estima-se que sejam registrados 74 mil casos novos por ano.

Ainda de acordo com o INCA em Mato Grosso do Sul, devem ser registrados mais de 900 novos casos em 2023, uma taxa de 62,22 casos de câncer de mama para cada 100 mil mulheres. A alta incidência e projeção de aumento dos casos incentivaram a Cassems a criar a ação ‘Dia M’ para atualizar o exame de mulheres possibilitando assim, o diagnóstico precoce da doença.

O calendário do Dia M prevê ações nas regionais da Caixa de Servidores para maior alcance das beneficiárias do público-alvo e uma campanha permanente ao longo do ano, como explica a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib. “O Dia M começa em março, no Dia da Mulher, e vai terminar em outubro, no Dia da Mama (19/10), para lembrar que a sua saúde é seu maior patrimônio”, finaliza.

Para mais informações sobre a agenda do Dia M, acompanhe as mídias sociais da Caixa de Servidores.