Comerciários de materiais de construção da Capital terão reajuste salarial de 11,72% em maio

Os trabalhadores do comércio de materiais de construção de Campo Grande terão reajuste salarial de 11,72% em seus vencimentos, a partir de 1º de maio. Esse percentual, que representa 10% a mais do que o percentual dado ao salário mínimo, foi uma conquista do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande (SECCG), em negociação com a classe patronal, o Sindiconstru (Sind. do Com. Varejista de Materiais de Construção de Campo Grande), “houve um ganho real aos trabalhadores, com essa negociação que fizemos”, informa Carlos Sérgio dos Santos, presidente do SECCG.

As duas categorias fecharam esse acordo na quarta-feira e o benefício é para cerca de 10 mil trabalhadores que atuam nessa área na Capital.

Com isso, o piso da categoria passa para R$ 1.455,00. Também foram mantidas todas as demais cláusulas da última Convenção Coletiva de Trabalho, como indenização de trabalho aos feriados correspondente a 7% sobre o piso salarial, ou seja, R$ 101,80.

O acordo foi assinado pelo presidente do SECCG, Carlos Sérgio dos Santos, e pelo presidente do Sindiconstru, Diego Canzi Dalastra. O diretor executivo do Sindiconstru, Mário Sérgio Gomes de Castro, o Marinho, da Acomac, também participou da reunião que selou o acordo.