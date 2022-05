Campanha arrecada 3 toneladas de alimentos para famílias carentes

Mais 3 toneladas foram entregues, nesta semana, pelo Shopping Campo Grande ao programa Mesa Brasil, iniciativa do SESC que colabora com as famílias em situação de vulnerabilidade social. O montante é resultado da arrecadação realizada durante a Campanha de Páscoa. Neste ano, em janeiro, outras 9 toneladas já haviam sido entregues ao programa, como resultado da Campanha de Natal.

O Mesa Brasil Sesc beneficia, atualmente, 88 entidades cadastradas em Campo Grande e 40 em Dourados, totalizando 128 instituições cadastradas. O programa tem como foco coletar alimentos para atender famílias, crianças, idosos e pessoas com deficiências. São mais de 34 mil pessoas atendidas pelo Programa.

Em 2021, na Campanha de Dia dos Pais, o Shopping arrecadou mais de 5 toneladas de alimentos. “Promover a solidariedade e cidadania é um de nossos compromissos sociais e somos gratos em fazer parte de uma ação que leva mais qualidade de vida às pessoas. Mais que proporcionar experiências de lazer, diversão e compras com qualidade e conforto aos nossos clientes, temos a preocupação em disseminar boas práticas”, avalia a gerente de Marketing, Ana Paula Faustino.

Promoção de Mães – Lançado nesta semana, a promoção do Mês das Mães segue com incentivo de doações para o Mesa Brasil. A campanha conta com sorteio de um Honda City 0km no dia 18 de maio. Para concorrer, basta reunir R$ 400 em notas fiscais e apresentar no Ponto de Trocas, localizado no 1° piso, em frente à Zinzane. E quem quiser colaborar com doação de alimentos para o Mesa Brasil, que vai destinar a arrecadação às famílias carentes, pode dobrar as chances no sorteio, doando 2kg de alimentos não perecíveis. Para facilitar, o Carrefour conta com um ponto de vendas no local das trocas.

Outras duas estratégias foram lançadas na campanha para aumentar as chances no sorteio. Se a compra for realizada na loja Arezzo serão 4x mais cupons. E para quem for assinante do Clube de Serviços do Shopping Campo Grande, um plano de descontos e vantagens exclusivas para os assinantes, totalmente digital, os cupons também serão duplicados. Os benefícios não são acumulativos. A promoção é realizada pelo Shopping Campo Grande, com o patrocínio da Arezzo e apoio de Levi’s, Fecomércio/MS e SESC/MS e o sorteio será dia 18/05.