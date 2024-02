Com R$ 40 mi em investimentos para 2024, Governo de MS mantém ações voltadas ao desenvolvimento de Ponta Porã

Com mais de R$ 605,7 milhões em investimentos em Ponta Porã, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em saúde, educação, infraestrutura e outras áreas, as ações voltadas ao crescimento do município e melhorias para a população vão continuar.

O governador Eduardo Riedel se reuniu na tarde desta sexta-feira com o prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, para avaliar os projetos em execução e definir prioridades para os próximos anos, em continuidade a agenda municipalista.

“Ao longo dos últimos anos a gente vem investindo nos municípios. E hoje recebemos as lideranças de Ponta Porã, com uma série de demandas para que a gente possa continuar esse trabalho de investimento no município. Vamos tirar o presídio do centro da cidade, atuar na pavimentação dos bairros, avançar em saneamento e estruturas importantes para o bem-estar da população, seja em educação e saúde”, afirmou Riedel.

Com seis novos projetos voltados a drenagem e pavimentação dos bairros Itamarati, Vila Maisa (etapas I e II), Nova Ponta Porã, Sanga Puitã e Jardim Coimbra, a previsão é de investimentos de aproximadamente R$ 40 milhões.

“Partir de uma reunião de trabalho como esta mostra a sensibilidade do governador (Eduardo Riedel) e sobretudo o compromisso com a cidade. Apresentamos vários projetos estruturantes com ênfase à drenagem e asfaltamento de vias e outros compromissos”, explicou o prefeito Eduardo Campos.

O encontro reuniu autoridades municipais, além dos deputados estaduais, Mara Caseiro, Paulo Duarte, Pedro Arlei Caravina e Márcio Fernandes, o deputado federal Geraldo Resende, além da equipe técnica do Governo do Estado.

Infraestrutura

No fim de 2023, o Governo do Estado concluiu a obra de pavimentação e drenagem no acesso ao campus do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) em Ponta Porã, instalado no Km 14 da BR-463. Com a ação de infraestrutura, o caminho para entrar e sair do instituto ficou mais seguro para centenas de estudantes, professores e outros profissionais que trabalham na unidade de ensino.

Iniciada em fevereiro do ano passa, a intervenção na rodovia recebeu recursos de R$ 2,6 milhões – investimentos estaduais executados através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), autarquia de obras públicas vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Antes da obra, veículos que seguiam pela rodovia no sentido Dourados/Ponta Porã eram obrigados a aguardar no acostamento para ter acesso ao IFMS, tornando o caminho perigoso. A saída do local também era arriscada para quem seguia viagem à Ponta Porã. Com a construção da rotatória alongada, o fluxo do trânsito no local foi melhorado, evitando acidentes no acesso ao campus.