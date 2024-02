Casal é preso pelo DOF com mais de R$ 8 milhões em cocaína em compartimento oculto de carreta

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã desta sexta-feira, 23 de fevereiro, 113,15 quilos de cloridrato de cocaína que estavam em um compartimento oculto na longarina do chassi de uma carreta Mercedes Bens Actros, que tinha como destino final o Porto de Paranaguá (PR).

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo e preventivo pela BR-267, quando visualizaram o momento em que o condutor da carreta adentrou bruscamente no pátio de um posto de combustível. Durante a abordagem policial, o homem (40) estava acompanhado de uma mulher (37). Ambos disseram que vinham de Ponta Porã e aguardavam liberação de carga no Porto de Paranaguá.

Os policiais fizeram a checagem dos agregados do veículo, bem como, a vistoria veicular e localizaram os 104 (cento e quatro) volumes prensados da droga. A ocorrência foi registrada e entregue juntamente com o casal, o veículo e a droga, na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 8,726 milhões.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.