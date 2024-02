Michelle Bolsonaro se reúne com mulheres líderes de Mato Grosso do Sul e conta sua história

Ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher Nacional tem agenda para público feminino em Campo Grande/MS

Na véspera de uma reunião, com 3.800 pessoas na Capital de Mato Grosso do Sul, que será realizada no sábado (24), Michelle Bolsonaro foi recebida por mulheres de todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A presidente participou de um evento, nesta sexta-feira (23), para um público de 150 líderes convidadas, em que palestrou sobre a sua história de vida e a importância da mulher na política.

“Importante vir ao Estado para fortalecer o trabalho da nossa presidente local. Para que o trabalho de Mato Grosso do Sul tenha força na sua base e valorize as mulheres. A nossa política do PL é feminina e colaborativa, não feminista. O partido trabalha para construir um novo Brasil a partir da colaboração dos que acreditam nesse sonho”, falou Michelle Bolsonaro para as presentes.

A ex-primeira-dama relembrou no evento, o seu início no trabalho, já aos 10 anos de idade, o envolvimento em ações sociais voltadas a surdos, comunidades de periferia e também em campanhas para tratamento de apoio à pacientes de câncer infantil. Esteve também na reunião, a deputada federal pelo Mato Grosso, Amália Barros, autora do livro “Se Enxerga!: Transforme desafios em grandes oportunidades para você e outras pessoas”.

“Eventos como este, que realizamos aqui hoje, proporcionam maior unidade ao partido, inspira as mulheres a transformas a política. Estamos visitando os estados brasileiros para motivar e incentivar a participação feminina e ocupar os espaços de influência e de poder na sociedade”, relatou a parlamentar que é vice-presidente do PL Mulher Nacional.

Anfitriã da reunião, a presidente do PL Mulher de Mato Grosso do Sul, Naiane Bitencourt reforçou a importância da iniciativa e do encontro que acontece na manhã do sábado (24), no Espaço Bosque Expo.

“Aceitei o desafio com o propósito de ajudar na mudança do nosso país. E para esse novo tempo, precisamos de mulheres de coragem. Esse é o compromisso que me move, para termos mais mulheres candidatas, com valores conservadores e que tambem tenham o apoio das mulheres”, explicou.