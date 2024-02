Governo de MS investe R$ 6,5 milhões em reformas de escolas em Bonito, Nioaque e Mundo Novo

Os extratos de contratos para reformas de 4 unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino) foram publicados no DOE Eletrônico n. 11.419 de terça-feira

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou no Diário Oficial nesta semana os extratos de contratos para reformas de quatro unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino), nos municípios de Nioaque, Mundo Novo e Bonito. O valor global chegou aos R$ 6,5 milhões.

No município de Bonito duas unidades receberão os investimentos: a Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, localizada na rua 31 de Março, no Centro, passará pelo serviço de reforma, com investimento no montante de R$ 756 mil.

Já a Escola Estadual Luiz da Costa Falcão, localizada na rua Cel. Pilad Rebuá, na Vila Donária terá investimento no montante de R$ 1,9 milhão com serviços de ampliação de blocos de salas de aula.

Os serviços de ampliação de blocos de salas de aula, na Escola Estadual Odete Ignêz Resstel Villas Boas, no município de Nioaque, será no montante de R$ 2 milhões. Para o diretor Cloves de Souza a ampliação veio de encontro com o anseio da comunidade escolar.

“Estamos animados em anunciar o início da obra de ampliação que irá melhorar nossas condições para oferecer ensino em tempo integral, beneficiando nossos estudantes, professores e toda a comunidade escolar. Agradecemos o governador Eduardo Riedel, nosso secretário Hélio Daher e nossa técnica Marta Cheres (CRE 7) pela dedicação e empenho de transformar nosso anseio em realidade, através do princípio de gestão democrática, acreditamos numa Odete cada vez melhor”, enfatiza diretor.

No município de Mundo Novo o investimento será no valor de R$ 1,8 milhão com serviços de ampliação de blocos de salas de aula na Escola Estadual Castelo Branco, localizada na avenida Campo Grande.

O prazo para as empresas responsáveis concluírem os trabalhos nas unidades escolares em Nioaque, Mundo Novo e Bonito, após a ordem de serviço, será de 365 dias consecutivos (1 ano).