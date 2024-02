Com ajuda de cães farejadores, PRF apreende droga em encomenda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC-MS), apreendeu 2 Kg de maconha dentro de uma encomenda que seria transportada para o interior de São Paulo, no inicia da noite desta quinta-feira (23), em Água Clara/MS.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam um ônibus de viagem intermunicipal, no km 141 da BR-262, com a ajuda dos cães farejadores K9 Amélia, Dallas e Bred, que indicaram positivamente para a presença de ilícitos em uma das mercadorias despachadas no ônibus. Os policiais localizaram então 2 Kg de maconha no interior de uma caixa de câmbio veicular, que seriam enviados para a cidade de Indaiatuba/SP. O remetente e destinatários foram identificados.

Ocorrência encaminhada para a Polícia Civil de Água Clara.