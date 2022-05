Com derrota para o Brighton, Cristiano Ronaldo pode estar perto de deixar o Manchester United

Alex Ferguson tenta convencer Cristiano Ronaldo a ficar no Manchester

O Manchester United perdeu neste sábado para o Brighton por 4 a 0, fora de casa, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado deixou Cristiano Ronaldo mais perto de deixar o clube. Segundo a Gazeta Esportiva, mesmo sem decretar seu futuro no futebol, há elevadas chances do português sair do Manchester United na próxima temporada. No entanto, o jornal Mirror revelou que o jogador e o emblemático ex-treinador Alex Ferguson tiveram algumas reuniões privadas.

Segundo o veículo, os dois tiveram conversas regulares durante a conturbada temporada do clube inglês. Apesar das turbulências, Ferguson gostaria que Cristiano ficasse pelo menos mais uma temporada no United.

Alex contratou Ronaldo pela primeira vez pelo Manchester em 2003 e foi fundamental para que a máquina de gols de 37 anos voltasse ao clube no verão passado.

A dupla sempre teve um relacionamento próximo e o ex-técnico está ansioso para que o português proteja seu legado, ficando em Old Trafford.