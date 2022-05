Emprego: MS começa a semana com 2,6 mil vagas em diferentes regiões do Estado

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) disponibiliza neste início da semana 2.639 vagas de emprego em várias cidades do Estado. São opções em diferentes setores, de auxiliar de produção, servente de pedreiro a motorista carreteira.

Em Campo Grande são 934 vagas abertas em diferentes segmentos, para que este começo de maio seja de boas notícias para diversas famílias, que vão ser novamente inseridas no mercado de trabalho. Estão sendo ofertados 72 vagas para servente de pedreiro, 26 de auxiliar de limpeza, 21 na função de auxiliar de cozinha e 10 de motorista de caminhão, entre outras.

Na segunda maior cidade do Estado, em Dourados, são 119 opções de trabalho, entre elas oito vagas para motorista de ônibus urbano, cinco de auxiliar de produção, mais cinco para quem trabalha como eletricista de rede, cinco de motorista de caminhão (guincho pesado), além de eletricista de rede (5), auxiliar de pedreiro (3), cozinheiro de restaurante (3) e oportunidades em outras funções.

Em um dos principais pólos industriais e econômicos do Estado, na cidade de Três Lagoas, a Funtrab dispõe de 223 vagas em áreas diferentes, tendo 50 abertas para motorista carreteiro, 45 aos operadores de máquinas fixas, 10 de ajudante de carvoaria e mais 10 de mecânico de motor a diesel. Para construção civil são 11 vagas de servente de pedreiro.

Na região do Pantanal, em Corumbá, são mais 30 vagas, sendo duas de açougueiro, três de descarregador de caminhão, três de mecânico de manutenção de caminhão diesel, mais duas para oficial de serviços gerais, assim como opções de tratorista, lavador de carros, cozinheiro, copeiro de bar, borracheiro, analista contábil.

Os interessados nas vagas podem agendar os atendimentos pelo aplicativo “MS Contrata Mais” e depois fazer o cadastro na Funtrab de cada município, levando os documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho). Confira todas as vagas disponíveis da Funtrab aqui.