O papa Francisco dedicou uma mensagem para o Dia das Mães, celebrado neste domingo (8) em dezenas de países do mundo, ao fim da oração “Regina caeli”.

“Lembramos com afeto as nossas mães. Um aplauso para as mães”, pediu, recordando também as mães que já morreram, mas vivem “no coração” de cada um.

“Para todas as mães é a nossa oração, o nosso carinho, os nossos votos de felicidades”, acrescentou o Pontífice, a partir da janela do apartamento pontifício.

Da AnsaFlash