Bioparque 1 ano: Fiems e governo do Estado se unem para levar inclusão digital à terceira idade

Como parte das comemorações do aniversário de um ano do Bioparque Pantanal, o Sistema Fiems e o Governo do Estado somam esforços para levar inclusão digital à terceira idade em Campo Grande. Nesta terça-feira (28/03), foi firmado o entendimento para a implantação do Projeto 60+ no Bioparque. Criado pelo Sesi, o projeto oferece capacitação tecnológica gratuita a idosos, e em 2022 atendeu mais de mil pessoas no interior do Estado.

O protocolo de intenção mútua foi assinado pelo superintendente regional do Sesi, Régis Borges, representando o presidente do Sistema Fiems, Sérgio Longen, e pelo secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Pedro Arlei Caravina, representando o governador do Estado, Eduardo Riedel.

O superintendente regional do Sesi destacou que o Projeto 60+ já é um sucesso em todo o Estado, com turmas abertas nas Bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi em 47 municípios. “Agora estamos estreando em Campo Grande, com essa parceria para que as aulas aconteçam nesse espaço maravilhoso. O ambiente do Bioparque Pantanal inspira aprendizado. É um lugar que facilita a inclusão desses idosos, que muitas vezes têm dificuldade em utilizar todos os benefícios que o mundo digital oferece”, disse Borges.

A primeira turma do Projeto 60+ no Bioparque Pantanal terá 14 alunos, e as aulas serão realizadas na biblioteca da unidade. Nos encontros semanais, os alunos irão conhecer as melhores práticas no uso de celulares, computadores e redes sociais.

Programação de aniversário segue até sexta-feira

A programação de aniversário do Bioparque Pantanal se estende até sexta-feira (31/03) e conta com diversas atividades culturais, exposições, palestras e oficinas. Sesi e Senai apresentam ao público do Bioparque uma mostra dos trabalhos realizados nas áreas de educação e tecnologia.

Equipes de robótica da Escola Sesi farão demonstrações da FIRST LEGO League Challenge (FLL) e da F1 in Schools – modalidades em que os alunos são desafiados a trabalhar coletivamente encontrar soluções criativas diante de problemas atuais da sociedade. Interessados em aderir ao Projeto 60+ também podem aproveitar o evento para fazer inscrição nas próximas turmas.

Já o Senai oferece uma experiência imersiva na indústria por meio de óculos de realidade virtual. Na sexta-feira (31/03), o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, fará uma palestra com o tema “Metaverso: a inovação tecnológica e suas diversas possibilidades”. As inscrições são gratuitas: http://bit.ly/jornadabioparque1

1 ano de Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal é considerado hoje, o maior aquário de água doce do mundo, o maior aquário público do Brasil e o maior laboratório de Pesquisa da Ictiofauna Neotropical do mundo. Além disso, é o único aquário do país com controle de acessos e gerenciamento de sistemas automatizado.

Um espaço que vai além do lazer e do turismo, o empreendimento se consolida como um centro de pesquisa e conservação de espécies, acessível para todos. O Bioparque conta com aproximadamente 40 mil indivíduos, sendo 355 espécies de peixes, duas espécies de répteis e uma espécie de anfíbio. Além disso, o local dispõe de 239 tanques, onde a maioria é destinada exclusivamente para a pesquisa, conservação, bioeconomia e sustentabilidade.