Com apreensão de cigarros, agrotóxicos e prisão de foragidos, DOF encerra operação no Cone Sul do Estado

O Departamento de Operações de Fronteira realizou, no período de 10 a 26 de março de 2023, a Operação DOF em Ação I, com abrangência no Cone Sul do Estado, de maneira mais intensificada nos municípios de Itaquiraí, Iguatemi, Japorã e Mundo Novo.

A operação teve por finalidade prevenir e coibir crimes patrimoniais como roubos e furtos de veículos, ou em propriedades rurais, bem como a retirada de circulação de pessoas foragidas da Justiça.

Da operação resultaram em diversas prisões de foragidos e veículos recuperados, além de apreensões de cigarros e agrotóxicos ilegais. Destaque para uma ocorrência de falso frete ocorrido na região das chácaras Califórnia em Dourados, onde o motorista de um caminhão foi resgatado em uma ação rápida e coordenada dos agentes de segurança.

Participaram das ações policiais do DOF; da CGPA, com o emprego do helicóptero Harpia; do 3º e do 12º Batalhões de Polícia Militar, de Dourados e Naviraí; e, da Delegacia Regional da Polícia Civil de Naviraí.

Um caminhão Cargo 712 Ford foi recuperado na cidade de Itaquiraí. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Dourados.

Utilidade pública

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.