Ação Cidadania deve atrair 1,5 mil pessoas e realizar 3,5 mil atendimentos na Moreninha neste sábado

A terceira edição do Ação Cidadania 2023 espera atrair 1,5 mil pessoas e realizar 3,5 mil atendimentos Parque Jacques da Luz, na região das Moreninhas, neste sábado (18/11). O evento, realizado pelo Sistema Fiems em parceria com a TV Morena, vai oferecer à população atendimentos gratuitos em saúde, educação, lazer, cultura e cidadania.

Até o momento, 19 parceiros do poder público e da iniciativa privada confirmaram presença e vão disponibilizar serviços de graça durante todo o evento, a partir das 8 horas até as 15 horas.

Entre os serviços confirmados, estão: emissão de RG (1ª e 2ª vias), orientação profissional, massagem, unidade móvel odonto e oftalmológica, aula de yoga, atendimento na área de direito de família (pensão, divórcio, união estável), negociação de débitos, entre outros.

Neste ano, o Ação Cidadania já passou por Porto Murtinho e Ribas do Rio Pardo. Em 2022, foram realizadas cinco edições na capital e no interior do Estado, com milhares de atendimentos efetuados e dezenas de parceiros reunidos.

Confira a relação de parceiros confirmados:

Associação Yoga para Todos

Avante Energia e Serviços Ltda.

Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV)

Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores

Defensoria Pública

Detran

Energisa

Exército Brasileiro

Faculdade Referencial de Ensino Superior / Associação Brasileira de Odontologia

Funtrab

IEL

Procon

Projeto Florestinha

Sejusp – Instituto de Identificação Gonçalo Pereira

Senai

Sesi Saúde

Vigilância em Saúde Ambiental e Toxicológica e Centro de Informação e Assistência Toxicológica

World Mosquito Program