Proerd volta às escolas de Caarapó em 2024

Termo de Cooperação Mútua assinado por autoridades do Poder Executivo de Caarapó e representantes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na última quinta-feira (16) vai possibilitar o retorno do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) ao município. O retorno do programa está previsto para 2024 e vai atender alunos dos quintos anos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Semeec), a primeira unidade educacional a ser beneficiada será a Escola Municipal Professor Moacir Franco de Carvalho, precedendo o atendimento dos alunos de quinto ano das escolas do município.

Conforme o documento assinado, Município e Estado, mediante parceria institucional, se comprometem a desenvolver o Proerd como forma de prevenção ao uso indevido de drogas e à violência em escolas de Caarapó para crianças e adolescentes, através da educação, usando métodos que priorizem os bons costumes e atividades de um modelo de vida saudável.

O Ministério da Educação pontua que drogas e juventude são assuntos discutidos por pais, filhos e educadores. Partindo dessa polêmica, foi criado em 1992, no Rio de Janeiro, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). O modelo, que teve origem nos Estados Unidos em 1983, é desenvolvido em mais de 58 países. Estudantes do quinto ano do ensino fundamental das redes pública e particular são os alvos do programa, que tem como lema Manter Nossas Crianças Longe das Drogas.

O Proerd promove curso de quatro meses, ministrado por policiais militares voluntários, capacitados pedagogicamente, em parceria com pais, professores, estudantes e comunidades. Com ênfase na prevenção ao uso de drogas, as aulas mostram ao estudante como se manter longe de más companhias, a evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas e a sempre acionar os pais ou responsáveis quando necessário.

O ato de assinatura do Termo de Cooperação Mútua teve a participação do prefeito André Nezzi e autoridades militares – Major QOPM Everson Ferreira Torres, comandante da 9ª CIPM (Dourados); 2° Tenente QAOPM Gilson de Lima, comandante do 2º Pelotão de Polícia Militar de Caarapó; instrutor do Proerd, Cb QPPM Alessandro Wagner Martins; e Cb QPPM Etelvitor Martins Leite do Santos. Também prestigiaram a cerimônia os vereadores Nilsinho (padrinho do Proerd) e Bagaceira, além da coordenadora municipal do programa, Edna Sanada de Araújo, que representou a titular da Semeec, Ieda Maria Marran.