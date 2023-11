Duas pessoas são detidas pelo DOF com quase R$ 100 mil em mercadorias em veículo

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quinta-feira (16), na MS-164, em Ponta Porã, quase R$ 100 mil em óculos, peças de roupas e pneus de origem estrangeira que seriam levados para Campo Grande. Na ação duas pessoas de 21 e 24 anos foram detidas.

Os policiais faziam bloqueio no trevo de acesso a Antônio João quando abordaram o condutor de um veículo Citroën Picasso. Durante vistoria foram encontrados 2 mil óculos, 720 peças de roupas e 12 pneus.

Questionados a dupla disse aos policiais que receberia R$ 1,1 mil para pegar os produtos em Pedro Juan Caballero (PY) e levar até Campo Grande. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 94 mil, foi encaminhado à Receita Federal em Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II em parceria com o Exército Brasileiro.