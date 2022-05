A dengue e a falta de diagnóstico, por Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves

Ainda não estamos inteiramente livres dos riscos causados da pandemia do coronavírus, mas já somos alarmados pelo alastramento dos casos de dengue Brasil afora.

O país registrou até o final de abril 542 mil casos da doença que, comparados ao mesmo período de 2021, indicam o aumento de 113,7% na incidência. A informação do Ministério da Saúde é de que 160 brasileiros já morreram de dengue este ano. Somados os casos dos quatro primeiros meses de 2022, as estatísticas indicam a ocorrência do mesmo número registrado durante todo o ano passado.

Muitos municípios já entraram em estado de alerta para evitar que o alastramento do mal. Já t emos localidades – inclusive do interior de São Paulo – recorrendo à pulverização de inseticida (o chamado “fumacê”) para eliminar o mosquito transmissor. Praticamente todas as prefeituras reforçaram a campanha onde pedem à população para evitar água parada e a presença a céu-aberto de recipientes que possam funcionar como criadouros do mosquito.

A dengue é conhecida no Brasil desde os tempos de colônia. O mosquito aedes aegypti tem origem africana. Ele chegou junto com os navios negreiros, depois de uma longa viagem de seus ovos dentro dos depósitos de água das embarcações. O primeiro caso da doença foi registrado em 1685, em Recife (PE). A luta contra moléstia é antiga e tem relação com o combate à febre amarela, por Oswaldo Cruz. Nos anos 40 do século passado começou-se a borrifar inseticida e o mosquito foi declarado extinto em 1955. Mas a falta de cuidados promoveu sua reintrodução através de pneus usados importados, vindos da Venezuela e das Guianas, no final da década de 60. O inseto não foi mais erradicado, em 1986 a dengue voltou como epidemia no Rio de Janeiro e de lá para cá, só tem se alastrado.

Verifica-se que um mal já extinto após décadas de esforços, acabou sendo reintroduzido e hoje é uma ameaça à população. É interessante observar que nos últimos dois anos, quando vivemos a pandemia do Covid-19, não se falou em dengue, zika e chikungunya, as doenças transportadas pelo mosquito. Houve até a sensação de que haviam acabado. Mas era apenas sensação, pois a infestação seguia e só não estava nas páginas da imprensa porque os males do coronavírus tomavam todo o espaço. Hoje já se noticia uma profusão de dengue, casos de chikungunya e logo virão os de zika.

Certamente, não houve o arrefecimento nos casos das doenças transportadas pelo mosquito, mas apenas a chamada de atenção para o mal maior que matou mais de 600 mil brasileiros. Hoje estamos desmobilizando os cuidados contra o Covid-19.

É importante que não se tenha o mesmo comportamento ocorrido com as doenças do mosquito. Até porque o coronavírus é mais rápido e mortal. Governos, autoridades sanitárias e todos os cidadãos devem se manter em alerta. Definir claramente entre a diminuição de casos e a falta de diagnóstico. Toda vez que a identificação é falha ou inconclusiva, a população é exposta a riscos e muitos perdem a vida. Isso não pode continuar acontecendo.

* Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social dos Policiais Militares de São Paulo)