Kamila Alvarenga pede mais profissionais para atender nas unidades de saúde de Ponta Porã

A vereadora Kamila Alvarenga apresentou na sessão ordinária de 10 de maio, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura de Ponta Porã a inclusão dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na Estratégia Saúde da Família (ESF), conforme a Lei nº 14.231, de 28 de outubro de 2021.

O pedido foi encaminhado ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Secretário Municipal de Saúde, Patrick Derzi.

Segundo ela, “a demanda pelo serviço é muito grande e sempre crescente, o que gera uma enorme carga de trabalho. O serviço disponibilizado irá ampliar o atendimento domiciliar e ambulatorial nas unidades, elevando qualidade de vida da população”, argumentou, justificando o pedido.

Segurança no Posto de Saúde

Kamila Alvarenga também apresentou indicação solicitando a construção de faixa elevada (quebra-molas) e redutores de velocidade, na rua Vicente Azambuja, em frente ao Posto de Saúde, no bairro São Rafael.

De acordo com a parlamentar, “a construção de quebra-molas em muito contribuirá no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, que passam em alta velocidade, colocando em risco de vida as pessoas que utilizam as vias públicas, proporcionando maior segurança aos moradores da comunidade”.

O pedido contido na indicação foi encaminhado ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e também ao engenheiro André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.