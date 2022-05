Campanha Corrente de Amor sorteia carro no próximo mês em prol ao Hospital de Amor

As doações contribuem para ajudar a suprir o déficit operacional da entidade

A Campanha Corrente de Amor sorteará no dia 30 de junho um automóvel T-Cross Sense, nesta que é a 7ª fase da ação, que arrecada fundos para o Hospital de Amor. A cada doação de R$ 10, o participante recebe um número da sorte para concorrer ao prêmio. As doações podem ser realizadas através do aplicativo Apcap do Bem, nas agências dos Correios, Loterias Caixa, Caixa Aqui ou Internet Banking Caixa.

O Hospital de Amor se dedica em oferecer o melhor e mais avançado tratamento oncológico gratuito para pacientes do todo o Brasil e de países vizinhos, este crescimento só foi possível graças às doações que a entidade recebe por meio das campanhas, como a Corrente de Amor. Em 2021, o Hospital atendeu mais de 1 milhão de pacientes mas enfrenta um déficit operacional superior a R$ 400 milhões por ano.

“As doações fazem com que o Hospital de Amor consiga manter seu trabalho de excelência. Na campanha Corrente de Amor aliamos a possibilidade de ajudar essa instituição que é referência mundial, com a oportunidade de concorrer a prêmios valiosos. Nesta nova fase, o sorteio é do carro T-CROSS. Esperamos, assim, motivar ainda mais as pessoas a apoiarem a campanha”, explica Larissa Mello, coordenadora de Campanhas do Hospital de Amor.

Hospital de Amor

Fundado em 24 de março de 1962 e anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos é uma instituição de saúde filantrópica brasileira especializada no tratamento e prevenção de câncer com sede em Barretos, São Paulo.

Hoje, depois de 60 anos de história, a entidade atende mais de 1 milhão de pacientes por ano (dados de 2021). As doações por meio de campanhas são para suprir as necessidades das 26 unidades fixas de prevenção e 45 móveis espalhadas por 15 estados brasileiros; 7 unidades fixas de tratamento em 4 estados; além de 3 unidades fixas de reabilitação instaladas em lugares estratégicos como Barretos – SP, Porto Velho – RO e Araguaína – TO.

Canais para doação

Para doar e concorrer na Campanha Corrente de Amor é possível optar por canais on-line ou presenciais.

On-line

– Aplicativo Apcap do Bem, disponível no Google Play e na AppStore, em que é possível doar com cartões de crédito e débito, boleto e PIX;

– Direto da conta bancária pela chave PIX: pix@correntedeamor.com.br;

– Internet Banking da CAIXA, em que o cliente do banco deve acessar por um computador pessoal.

Presencialmente

– Casas Lotéricas, por meio do código do Hospital de Amor (30912118), correspondentes CAIXA Aqui e nos terminais de autoatendimento das agências da CAIXA;

– Agências dos Correios de todo o país (com os atendentes).