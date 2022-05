Livro de terror será lançado nesta Sexta-Feira 13

“A Lei dos Mortos” é o novo lançamento do jornalista Alex Mendes e promete história aterrorizante de amor e vingança

A Sexta-Feira 13 é cercada por misticismo e culturalmente associada a superstições e filmes de terror. E é nesta sexta que o jornalista Alex Mendes lança seu segundo livro, “A Lei dos Mortos”, uma história de terror que tem tudo para deixar a data ainda mais assustadora. “Acho que as pessoas podem, sim, perder o sono durante a leitura de alguns capítulos”, brinca o autor. O lançamento será realizado a partir das 19 horas, na Sweet Confeitaria. Sobre a escolha da data, que foi intencional, o autor justifica. “A Sexta-Feira 13 é muito marcante, é uma data propícia para que a gente liberte mais uns monstros”.

O segundo livro de Alex é independente do primeiro, “Cinevil – O Terror Está em Cartaz”, lançado em 2020, mas continua no gênero do terror, um território pouco explorado pelos escritores de Mato Grosso do Sul. Para o autor, a afinidade com essas histórias, tão temidas por muitos, sempre foi natural. “Meu pai sempre gostou de contar histórias de terror, e aquilo me fascinava, mesmo sabendo que não conseguiria dormir à noite. Então, a minha imaginação sempre trabalhou muito com esse mundo sobrenatural”, conta.

“Aos 12 anos de idade, descobri Stephen King em uma biblioteca de bairro no interior de São Paulo, onde cresci. Aí vieram os filmes de terror dos anos 1980 e 1990, e os monstros que habitam meu imaginário começaram a dizer que também gostariam de aparecer, deixar de existir apenas no meu mundo, então passei a escrever”, completa Alex, garantindo já ter mais cinco histórias prontas.

Em “A Lei dos Mortos”, um casal assassinado encontra um dilema para seguir o caminho pós-morte. “O livro narra o que acontece depois que Fernando e Kelly são brutalmente assassinados. Ambos vão para o Limbo, onde precisam desapegar da vida terrena e de tudo que a cerca para seguir para um novo estágio da vida espiritual. Mas, enquanto fazem esse tratamento, Fernando acaba sendo cooptado pela Lei dos Mortos, uma liga clandestina de espíritos que não aceita a lei divina do perdão”, explica o autor. “Para eles, a única maneira de receber conforto após uma morte violenta é se vingar dos assassinos. Essa é a premissa do livro, uma história de amor e de vingança recheada de terror”, detalha.

Apesar de não economizar nos sustos e do material de tirar o sono, Alex garante que o livro não é recomendado apenas para quem já gosta do gênero das histórias de terror. “Eu procuro, nos meus livros, abordar temas que mostram que o ser humano é o pior dos monstros. Nesse, a ganância é que assusta, o egoísmo e a vaidade é que revoltam. Por isso, deixa uma grande reflexão sobre os atos do ser humano. Acho que o principal motivo para não dormir, mesmo, é depois de concluir a leitura. Porque vai ficar uma grande dúvida na cabeça: será que eu estou agindo de forma a ser vítima da Lei dos Mortos em algum momento?”, finaliza.

Serviço: O livro “A Lei dos Mortos”, de autoria de Alex Mendes, publicado pela Life Editora, será lançado nesta sexta-feira, dia 13 de maio, das 19h às 21h, na Sweet Confeitaria, localizada na R. Catumbi, nº 159, quase na esquina com a Avenida Eduardo Elias Zahran.