Zé Teixeira solicita melhorias para o Jardim Flórida, em Dourados

Um dos principais representantes de Dourados na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação solicitando, em caráter de urgência, obras de melhoria na iluminação pública, posto de saúde e operação tapa-buracos no Bairro Jardim Flórida I, em Dourados.

Teixeira argumenta em sua proposição que moradores do Jardim Flórida I, em Dourados, têm sofrido com a falta de iluminação pública, estado precário do Posto de Saúde, e com incontáveis buracos em vias de todo o bairro, sendo que algumas já se tornaram intransitáveis, e solicitam nosso apoio junto às autoridades competentes para reverter esta situação.

“Importante ressaltar que todas as reivindicações apresentadas pelos moradores são merecedoras de atenção do Poder Público Municipal, uma vez que a iluminação pública está ligada diretamente à Segurança, oferecer condições físicas apropriadas para atendimento na saúde é oferecer dignidade, e manutenção do pavimento asfáltico previne prejuízos financeiros e acidentes a nossos cidadãos”, afirmou o parlamentar.

Teixeira destaca também que o atendimento às reivindicações é imprescindível para proporcionar aos moradores daquela região de Dourados a dignidade e a tranquilidade necessárias, além de uma melhor imagem da cidade, contribuindo, também, para o desenvolvimento social e econômico da população.