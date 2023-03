Prefeitura disponibiliza aulas gratuitas de dança e artes visuais para alunos da Reme

Inscrições para o Projeto Renasce ‘Palco para Todos’ acontecerá em escolas profissionais renomadas da cidade de hoje até sexta

A Prefeitura Municipal, por meio da Semc (Secretaria Municipal de Cultura), irá oferecer bolsas de estudos nas academias especializadas nas áreas de Dança e Artes Visuais para os alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino). O Projeto RENASCE “Palco para Todos” é um projeto sociocultural que disponibiliza aulas gratuitas de Dança e Artes Visuais em escolas profissionais renomadas da cidade. “O projeto tem como objetivo a inserção dessas crianças no meio cultural, buscando uma formação nessas áreas. A Cultura é essencial para a formação das nossas crianças”, afirma o secretário Francisco Chamorro.

As inscrições para os interessados em participar começam hoje e vão até sexta (11). De acordo com informações da Semc, 13 academias foram credenciadas e irão atender indiretamente 650 famílias. Cada espaço atenderá 50 crianças do projeto”, enumera.

Para inscrever a criança, o responsável legal deve procurar a academia para fazer a inscrição munido de todos os documentos obrigatórios, que são: cópia de certidão de nascimento ou RG da criança e atestado de escolaridade 2023 emitido pela escola, além da cópia dos documentos pessoais do responsável (RG, CPF ou CNH) e comprovante de residência. As crianças que apresentarem o atestado do CAD Único ou Declaração de agendamento para atualização do cadastro (Emitido pelo CRAS – Centros de Referência de Assistência Social) terão prioridade nas vagas.

Serviço – Mais informações podem ser obtidas no 3411-7709 / 98163-0639. A Semc fica na Avenida Presidente Vargas s/n no Teatro Municipal no Parque dos Ipês. O horário de atendimento ao público é das 8 horas às 12 horas.