Audiência na UFGD vai debater acolhimento a casos de violência contra mulheres

Em consonância com o Dia Internacional da Mulher, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) realizará nesta quarta-feira, às 9 horas, uma audiência pública aberta a toda a comunidade interna e externa para o debate de um protocolo de acolhimento para casos de violência contra mulheres no âmbito da instituição.

A ideia é reunir apontamentos, dúvidas e sugestões sobre como a universidade pode e deve acolher estudantes, servidoras, visitantes e funcionárias terceirizadas que tenham sofrido violência física e/ou psicológica, institucionalizando um protocolo que vai desde o recebimento da notícia da violência, passando por atendimentos médico, psicológico e policial, até o acompanhamento da vítima após a ocorrência.

O evento terá como foco a participação das mulheres e dos homens presentes, que poderão interagir com o tema enviando relatos e perguntas por meio de um formulário eletrônico que será divulgado no início da audiência. As atividades serão abertas com a apresentação de dados sobre violência contra a mulher e o texto-base do protocolo a ser publicado pela UFGD.

Em seguida, será exposto o protocolo do Programa Acalento, iniciativa do Hospital Universitário da UFGD (HU-UFGD), instituição de referência para o atendimento a mulheres vítimas de violência sexual, em Dourados. E, antes da abertura para interação, serão apresentados os protocolos já existentes na universidade, voltados ao atendimento de estudantes, pela Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROAE), e de servidoras, pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP).

Elaborada e realizada por entidades representativas de todas as categorias que compõem a UFGD, a audiência UFGD por Elas: protocolo de atendimento em casos de violência contra mulheres no âmbito da universidade acontecerá no Auditório 2 da Faculdade de Direito e Relações Internacionais (FADIR), a partir das 9 horas, na rua Quintino Bocaiúva, 2100.

Participam da organização do evento, além da UFGD, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições Federais (Sintef), o Sindicato das Professoras e Professores da Universidade Federal da Grande Dourados (Aduf), o Diretório Central dos e das Estudantes da UFGD (DCE-UFGD), a Associação dos Pós-graduandos e Pós-graduandas da UFGD (APG-UFGD), o HU-UFGD e o Grupo de Trabalho Todas (GT Todas).

Vivas e livres

A atividade encabeçada pela UFGD e pelas entidades representativas integra a agenda local de reivindicações e lutas, cujo tema de 2023 propõe a reflexão sobre a vida das mulheres em Dourados, sob o tema “Vivas e Livres! Todas em resistência por uma cidade para as mulheres”. Com atividades que já vêm acontecendo desde o início do mês de março, o movimento terá seu ápice no dia 8, quando será realizada a audiência pública na UFGD e, às 15 horas, a Marcha Feminista, que sairá da Praça Antônio João, na avenida Marcelino Pires, no centro da cidade.

Na UFGD, também estão previstas outras atividades em alusão ao Dia Internacional da Mulher, realizadas por unidades acadêmicas e administrativas:

– No dia 08/03, às 19 horas, a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia (FACE) terá a mesa redonda “Somos iguais? Aprendendo sobre desigualdades e caminhos de mudança”, com a presença das psicólogas Juliana Marcon e Amanda Gutierres e a professora Tânia Calarge. O evento acontecerá no Auditório Central (Unidade 2) da UFGD.

– Em continuidade ao projeto de extensão Cine Biblio, a Coordenadoria de Serviços de Biblioteca (CSB) realizará sessões para a exibição de dois filmes cujas temáticas convergem na luta feminina por espaço e reconhecimento. No dia 14/03, o público poderá conferir, às 9 horas, o filme “As nadadoras”, da diretora Sally El Hosaini, e no dia 23/03, às 11 horas, será exibido o documentário “Absorvendo o tabu”, da diretora Rayka Zehtabchi.

Confira a programação completa do movimento “Vivas e Livres!”:

06/03 – Esquenta #8M

– Ação feminista na entrega do Prêmio Marta Guarani – Câmara Municipal de Dourados, às 17h

08/03 – Dia Internacional de Luta das Mulheres

– Reunião do Conselho Municipal de Saúde, às 8 horas, na sede do Conselho

– Audiência pública UFGD por Todas, às 9 horas, na FADIR

– Marcha Feminista, às 15 horas, na Praça Antônio João

14/03 – 5 anos do assassinato de Marielle Franco

Ação simbólica na região central da cidade (manhã/tarde)

18/03 – Programação

– Roda de Acolhimento, às 14 horas, na Praça do Cinquentenário

– Oficina de defesa pessoal, às 16 horas, na Praça do Cinquentenário