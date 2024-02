Vereador Marcelino Nunes quer agência da Caixa na Nova Itamarati

O Vereador Marcelino Nunes apresentou, na sessão ordinária de 6 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que pede que seja aberta uma Casa Lotérica no núcleo urbano do Distrito de Nova Itamarati

O parlamentar justificou o pedido afirmando que o pedido é necessário já que o assentamento do Distrito de Nova Itamarati fica a cinquenta quilômetros de Ponta Porã- MS, e é um dos maiores do Brasil e da América Latina contando com mais de duas mil e oitocentas famílias assentadas e com a maioria delas voltadas à agricultura familiar, a instalação do órgão bancário naquela localidade facilitará o acesso aos produtos, e serviços disponibilizados pela Caixa Econômica Federal e trata desenvolvimento para a localidade.

A solicitação foi formalizada junto ao Prefeito Eduardo Campos e ao Presidente da Caixa Econômica Federal Carlos Antônio Vieira, ao Superintendente Estadual Augusto Cesar Merey Vilhalba, Superintendente Regional Thiago Quintas de Souza, e ao Gerente de Ponta Porã Gualter Batista da Silva.

Esgoto

Marcelino Nunes também apresentou indicação para solicitar ao Prefeito Eduardo Campos e ao Diretor Presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – Sanesul Renato Marcílio da Silva, para solicitar que seja implantada a extensão da rede de esgoto, na rua Professor Baraúna, no Centro de Ponta Porã.

De acordo com ele, esta é uma reivindicação dos moradores daquela região, e diante dos investimentos e regularizações por parte dos Governos Federal, Estadual e Municipal hoje, se faz necessária esta ampliação na rede de saneamento básico de nosso Município”.