Veículo roubado no Rio Grande do Sul é recuperado pelo DOF em Iguatemi

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira recuperaram, na tarde de ontem, um veículo Honda Civic de cor cinza que havia sido roubado na cidade de Ponto Alegre, no dia 10 de janeiro do ano passado.

A ação policial ocorreu durante o policiamento ostensivo para fiscalização na rodovia MS-295, área rural do município de Iguatemi. Os militares deram a ordem de parada ao condutor do Honda Civic que desobedeceu e fugiu, em alta velocidade. O homem abandonou o veículo e fugiu para uma mata. Os policiais realizaram buscas pelo local, mas não o localizaram.

Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração do chassi e motor) constatou-se um boletim de ocorrência por roubo, ocorrido no estado do Rio Grande do Sul. Um aparelho de telefone celular foi apreendido e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi, juntamente com o veículo.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

