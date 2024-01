Veículo carregado com cigarros contrabandeados é apreendido pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quinta-feira (18), um GM Celta carregado com aproximadamente 600 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, na MS-455 em Sidrolândia. Um homem de 31 anos foi preso.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando abordaram o condutor do carro que seguia sentido Sidrolândia. Durante vistoria foram localizados os materiais de origem estrangeira.

Questionado, o motorista afirmou que carregou o carro em Pedro Juan Caballero (PY) e levaria até Campo Grande. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 65 mil, foi encaminhado à Receita Federal da Capital do Estado.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.