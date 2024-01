Veículo adulterado é apreendido pelo DOF com cigarros e defensivos agrícolas

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quinta-feira (18), na BR-267, em Maracaju, um GM Astra com adulteração de sinal identificador de veículo carregado com cigarros e defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai. Na ação ninguém foi preso.

Os militares faziam policiamento pela zona rural do município, quando receberam uma informação que um carro estaria capotado às margens da rodovia.

Durante diligências, os policiais localizaram o veículo carregado com 1.350 pacotes de cigarros, além de 15 litros de defensivos agrícolas. Em checagem às placas afixadas constatou-se que as mesmas eram falsas e os sinais identificadores, adulterados. O material apreendido avaliado em, aproximadamente, R$ 110 mil foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.