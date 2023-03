UNIGRAN realiza Hacka Day e promove integração entre calouros

A maratona traz um formato diferente, com os desafios habituais e dinâmicas inspiradas no BBB

A UNIGRAN, através da Aceleradora Inova UNIGRAN, realiza mais um Hackathon. Desta vez, o evento, integrado ao Projeto Recém-Ingresso 2023, foi chamado de Hacka Day e traz uma dinâmica diferente, em que os acadêmicos passam por diversas provas, além de solucionar um problema em apenas 4 horas.

A diretora da Inova, Simone Nihues, explicou que o Hackathon “é uma imersão na qual se busca encontrar soluções tecnológicas para problemas da comunidade”, sendo que normalmente possui uma duração de três dias.

“Essa edição é reduzida, feita em apenas um período, por isso Hacka Day”, revelou a diretora. Serão 10 dias da maratona, até o dia 28 de março, pelos quais os calouros de cursos da mesma Faculdade se dividirão em grupos e trabalharão na solução do problema apresentado.

Simone apontou que os problemas propostos serão diferentes, seguindo as características dos cursos participantes no dia. Além disso, os acadêmicos ainda participarão de dinâmicas semelhantes às do Big Brother Brasil, com provas do Líder, Anjo e o Monstro.

Após quatro horas, os acadêmicos precisam apresentar as soluções para a Banca Avaliadora, que escolherá o grupo vencedor. “É uma maneira diferente de superar desafios e ainda fazer novas amizades, entre os calouros de sua sala e de outros cursos”, enfatizou a diretora.

Serviço

Ainda dá tempo de se inscrever para alguns desafios do Hacka Day. Acesse o site eventos.unigran.br/hackaday e faça a sua inscrição.

Lembrando que os desafios são divididos por cursos, então o calouro só poderá se inscrever no dia determinado para sua graduação.