Dois veículos abarrotados de cigarros são apreendidos pelo DOF

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde de ontem (7), dois veículos carregados com 3.500 pacotes de cigarros de origem estrangeira e 15 pneus.

A ação policial ocorreu durante um policiamento para fiscalização na MS-164, Distrito de Vista Alegre, município de Maracaju. Ao dar ordem de parada aos veículos, seus condutores ignoraram e fugiram, em alta velocidade.

Equipes do DOF foram acionadas e, em uma ação rápida, todos os veículos foram localizados, sendo que o Fiat Grand Siena foi abandonado às margens da rodovia e seu condutor não foi localizado. Foram apreendidos mais dois veículos, um Renault Sandero e Nissan Versa.

Um condutor foi detido e disse que foi contratado para pegar o veículo carregado na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e levar até Campo Grande/MS.

Durante as vistorias nos veículos os militares localizaram, além dos produtos contrabandeados, rádios comunicadores instalados de forma clandestina, três ao todo. Os sinais identificadores do Fiat Grand Siena estavam adulterados. A viatura guincho do DOF esteve no local e rebocou os veículos até Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de mais de 300 mil reais.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e fazer denúncia através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.